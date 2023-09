Roma, il Genoa apre la crisi. Tra infortuni, contestazioni ed il record negativo di Mourinho

Il crollo del “Ferraris” di Genova sembra fatto apposta per ricordare che, per tutti, c’è sempre una prima volta. Per le prime, aperte, contestazioni della curva giallorossa nell’era Mourinho, che non si era mai spinta così avanti fino ad attaccare frontalmente il gruppo invitandolo ad onorare la maglia che indossa ed a tirare fuori gli attributi (nemmeno dopo la figuraccia contro il Bodo/Glimt in Conference). Ed anche per il tecnico portoghese, che non aveva mai dovuto affrontare un inizio così difficoltoso, con la miseria di cinque punti racimolati in sei partite: peggio di quanto fatto col Chelsea nel 2015 (quando furono sei), alla guida di una squadra che si trova a fronteggiare un’uscita dai blocchi che è la più difficoltosa degli ultimi trent’anni.

I problemi

Il popolo giallorosso invita a fare appello a orgoglio e determinazione, ma alla base di quella che può considerarsi una vera e propria crisi, più che l’atteggiamento, ci sono le problematiche difensive che hanno portato la Roma ad incassare finora undici reti, otto delle quali contro Genoa, Salernitana e Verona. Troppe, per pensare di camminare a braccetto con le formazioni di alta classifica ma anche rapportate a quella solidità nella retroguardia vista nello scorso torneo. Che, peraltro, sembrano essere in parte una diretta conseguenza di ciò che costituisce il vero tallone d’Achille, ovvero l’elevato numero di indisponibili. Anche Llorente, adesso, alle prese con un problema al flessore, oltre a Smalling che accusa fastidi tendinei ed al lungodegente Kumbulla: se a questo si somma un Ndicka che ha palesato nuovamente evidenti difficoltà, risulta facile comprendere la carenza di equilibrio ed efficacia in fase difensiva. Sebbene, come rimarcato da Mourinho nel post partita, la solidità è frutto anche di un certo spirito di squadra, e non può essere solo legata all’assenza di pedine, comunque, fondamentali nello scacchiere.

Mourinho in discussione?

In un momento così delicato, anche il condottiero lusitano non è immune da critiche. In quel terzo anno di permanenza in un club, peraltro, che gli fu fatale nella sua seconda esperienza al Chelsea e nella sua avventura al Manchester United. Solo coincidenze? Possibile, ovviamente. Sta di fatto che in questo avvio di stagione sembra che alla Roma manchi quel piglio e quel carattere che l’aveva contraddistinta nel precedente biennio. Come se la sconfitta nella finale di Europa League della scorsa primavera stesse lasciando ancora una scia di rammarico ed avesse inquinato convinzione e consapevolezza dei propri mezzi, ritrovate solo nella goleada contro l’Empoli e nella preziosa affermazione di Tiraspol in coppa. Ed anche le dichiarazioni nel post-Marassi del tecnico, aggrappate al passato (citate le due finali consecutive in Europa) ed alla dolorosa partenza di Ibanez (che comunque dopo l’infortunio di Abraham era già stata individuato come l’elemento sacrificabile in chiave bilancio), suonano quasi come un alibi e come l’esibizione di un biglietto da visita che rimarchi il buon lavoro fatto. Il quale, però, non maschera le magagne di un presente grigio, per non dire nero.

L’immediato futuro

Frosinone, Cagliari, ed in mezzo la sfida di Europa League col Servette. Impensabile, un mese fa, identificare queste tre partite come una sliding door nel campionato della Roma e per il suo allenatore. Ma intanto, il partito di chi sostiene che un cambio di rotta nella guida tecnica potrebbe giovare fa proseliti. Così come cresce il timore che una retroguardia a brandelli (coi ciociari si ipotizza Cristante arretrato come regista difensivo, in un ruolo già ricoperto l’anno passato, o il ritorno ad una difesa a quattro con Ndicka e Mancini centrali) possa condizionare le prossime gare, in cui sarà necessario vincere. C’è anche chi imputa alla società le colpe di aver puntato su elementi dalla comprovata fragilità (Sanches, ma anche il riconfermato Llorente, per i quali evidentemente servirà una gestione mirata come nel caso di Dybala), più che al tecnico il quale aveva suggerito nomi diversi per puntellare l’organico. Venti di burrasca e cielo plumbeo, insomma, a poco più di un mese dall’inizio. E l’entusiasmo per l’arrivo di Lukaku sembra già preistoria.