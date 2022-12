Cristiano Ronaldo, l'Arabia Saudita lo aspetta: Al-Nassr e ruolo di ambasciatore

Ormai, salvo clamorosi colpi di scena, Cristiano Ronaldo si appresta a diventare un nuovo giocatore dell'Al-Nassr. Il portoghese, dopo aver rescisso nelle scorse settimane il contratto che lo legava al Manchester United, si sarebbe convinto a cedere alla corte del club saudita, pronto a ricoprirlo d'oro: per lui, reduce da un Mondiale in cui, suo malgrado, ha fatto soltanto da comparsa (una sola rete segnata, quella su rigore all'esordio contro il Ghana, e le panchine contro Svizzera e Marocco nella fase ad eliminazione diretta, in cui il ct Fernando Santos gli ha preferito Gonçalo Ramos), sarebbero infatti pronti ben 200 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Ma l'accordo tra CR7 e gli arabi prevederebbe anche altro.

Cristiano Ronaldo, futuro da ambasciatore e uomo immagine

Per Cristiano Ronaldo, al termine della carriera da calciatore, sarebbe infatti previsto un ruolo da ambasciatore: l'Arabia Saudita si appresta ad avanzare la propria candidatura per i Mondiali 2030 e vorrebbe fare proprio del fuoriclasse portoghese il suo uomo immagine, sulla falsa riga di quanto ha fatto il Qatar con David Beckham in questi anni. Il contratto offerto all'ex attaccante della Juventus, per questo motivo, arriverebbe fino al 2030, per una cifra complessiva vicino al miliardo. Un'offerta difficile da rifiutare per CR7, per il quale nessuna big europea, in questi giorni, ha fatto un tentativo.

Il giocatore, dopo essersi allenato nei giorni a Valdebebas, centro tecnico del Real Madrid, sta trascorrendo un periodo di riposo insieme alla sua famiglia a Dubai, ma a breve potrebbe fare tappa verso Riad per mettere nero su bianco l'accordo con l'Al-Nassr, formazione al momento in testa al campionato insieme all'Al-Shabab e guidato in panchina da Rudi Garcia.