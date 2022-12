Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr: contratto da 200 milioni di euro all'anno

Cristiano Ronaldo ha firmato con l'Al Nassr, squadra dell'Arabia Saudita. La notizia, circolata venerdì, è stata poi ufficializzata dal club con un tweet in cui si vede CR7 sorridente che mostra la sua nuova maglia. "Non vedo l'ora di scoprire un nuovo campionato di calcio in un paese diverso", afferma Ronaldo, citato sull'account Twitter del suo nuovo club e posando con la maglia, gialla e blu, con il suo solito numero 7. Non è ancora confermata invece la cifra che il fenomeno portoghese 37enne andrà a percepire, ma da quanto emerso nelle ultime ore si parla di un contratto fino al 30 giugno 2025 con l'ingaggio record da 200 milioni di euro, oltre a un futuro da ambasciatore nel progetto dell'Arabia Saudita in vista dell'organizzazione dei Mondiali 2030.

Il messaggio sui social dell'Al Nassr dice: "Questo è un acquisto che non solo ispirerà il nostro club a raggiungere un successo ancora maggiore, ma ispirerà il nostro campionato, la nostra nazione e le generazioni future, ragazzi e ragazze a essere la migliore versione di se stessi. Benvenuto Cristiano Ronaldo nella tua nuova casa". Il tutto corredato da due foto di CR7 con la nuova maglia del club di Riad. Il portoghese va quindi in Arabia Saudita nel club allenato da Rudi Garcia, ex tecnico della Roma. Già prima dell'ufficialità del suo approdo all'Al Nassr, i tifosi della squadra araba avevano cominciato a prendere d'assalto gli official shop per far stampare sulla maglia il nome di Cristiano Ronaldo.

Il 37enne ex giocatore di Sporting Lisbona, Manchester United, Real Madrid e Juventus era rimasto senza contratto dopo aver lasciato lo scorso novembre la squadra inglese. Ma l'Al Nassr, a cui i soldi non mancano senz'altro, avrebbe anche altri obiettivi di mercato. Oltre a CR7, vorrebbe portare a Riad anche due giocatori che hanno fatto la storia del calcio spagnolo, l'ex Real Madrid Sergio Ramos e il centrocampista del Barcellona Sergi Busquets. I media iberici danno per certi gli approcci ai due giocatori, ma loro accetteranno?