Cristiano Ronaldo giocherà in Arabia Saudita, sarà lo sportivo più ricco del mondo

Cristiano Ronaldo è pronto a lasciare l'Europa. Dopo la rescissione con il Manchester United il portoghese è libero di firmare con qualsiasi club e, secondo quanto raccontato dal quotidiano spagnolo Marca, ha scelto di trasferirsi all'Al-Nassr, club dell'Arabia Saudita. Il lusitano, che in carriera ha vestito anche le maglie di Real Madrid e Juventus vincendo tutto, ha deciso di accettare la corte milionaria dei sauditi che gli pagheranno uno stipendio da 100 milioni di euro all'anno, pronti a diventare 200 con le sponsorizzazioni. Il contratto avrà durata di due anni e mezzo.

Cristiano Ronaldo all'Al-Nassr: quanto guadagnerà

Con 100 milioni all'anno Cristiano Ronaldo diventerà il giocatore più pagato del mondo e non solo, nessuno sportivo arriverà a guadagnare così tanto, nemmeno le superstar della NBA. Superati quindi per distacco Mbappè, che in estate aveva raggiunto una accordo da quasi 50 milioni a stagione con il Paris Saint Germain, utile per fargli cambiare idea sul trasferimento al Real Madrid. Nemmeno Messi terrà testa a Cristiano Ronaldo nonostante il PSG gli garantisca 40 milioni all'anno.

Il fenomeno portoghese ha quindi deciso di chiudere la carriera un campionato decisamente poco performante ma ricchissimo dove inizierà la sua avventura dall'1 gennaio prossimo. Nelle ultime settimane il nome di Cristiano Ronaldo era stato accostato anche a Bayern Monaco e Chelsea, ma fin dal principio le trattative sembravano molto difficili. Così, senza la possibilità di tornare protagonista in Champions League, CR7 si è convinto a dire sì al ricchissimo accordo con i sauditi.