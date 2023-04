Bufera CR7 nel campionato saudita: risponde ai tifosi e rischia l'arresto

Non solo applausi e soddisfazioni per Cristiano Ronaldo nel campionato saudita. La formazione dell’Al Nassr, in cui milita il campione portoghese, è stata infatti sconfitta nel big match contro l’Al Hilal, che si è imposta 2-0 al termine di un match teso che ha fatto registrare l’ammonizione di CR7 per un brutto fallo sul centrocampista colombiano Gustavo Cuellar. Ma a finire nell’occhio del ciclone è il comportamento tenuto dall’ex Manchester United dopo il triplice fischio. Al momento della sua uscita dal campo, Ronaldo è stato beccato dai tifosi della squadra avversaria che hanno accompagnato il suo ritorno verso gli spogliatoi inneggiando al suo rivale Messi, peraltro anche lui corteggiato dalla Saudi League. L’asso lusitano ha allora risposto alle provocazioni toccandosi le parti intime, come testimoniato dalle immagini rilanciate dalle piattaforme social e condivise da diversi utenti.

Tale gesto, oltre a suscitare l’indignazione del pubblico, ha anche sollevato diverse polemiche. Nouf bin Ahmed, avvocato, docente ed advisor presso presso i centri della Commissione delle Nazioni Unite, ha definito su Twitter la condotta di Cristiano “un crimine, un atto pubblicamente indecente, che è uno dei reati punibili con l'arresto e la deportazione se commesso da uno straniero”. L’intenzione sarebbe pertanto quella di presentare una petizione al Ministero per sanzionare il comportamento di CR7, che potrebbe avere quindi ripercussioni non solo sotto il profilo sportivo con una squalifica. Per la cronaca, l’Al Nassr ha perso la testa della classifica scivolando al secondo posto per effetto dell’ultima sconfitta e del pareggio del turno precedente, sorpassato dall’Al Ittihad arrivato a quota cinque vittorie consecutive e nuova capolista con tre lunghezze di vantaggio.