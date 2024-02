Cristiano Ronaldo esagera e la Federcalcio saudita apre un'inchiesta disciplinare

Ancora in gol e ancora protagonista, Cristiano Ronaldo resta la punta di diamante del campionato saudita che ha attratto tante stelle ma nessuna brilla come quella di CR7. Il campione lusitano è stato il primo a farsi sedurre dalla valanga di milioni del Paese che punta forte sul calcio per crescere ancora, guadagna più di tutti, è coccolato più degli altri, ma non è al di sopra delle regole, o almeno così sembra.

Il gestaccio di Cristiano Ronaldo può costargli caro

Cristiano Ronaldo ha guidato il suo Al Nassr alla vittoria 3-2 contro l' Al Shabab, una sua doppietta è stata decisiva e ha dato il via ad un'esultanza oltraggiosa nei confronti dei tifosi avversari che mentre Ronaldo era in campo cantavano il nome di Messi. Il dualismo eterno ha varcato i confini dell'Arabia Saudita e il lusitano dopo la vittoria ha prima messo la mano all'orecchio e poi ha agitato la stessa all'altezza del pube. Un gesto decisamente sopra le righe che potrebbe costare caro perché la Federcalcio Saudita ha aperto un inchiesta disciplinare sul suo comportamento.

Un momento di debolezza per CR7 che quindi potrebbe saltare qualche gara per il proprio comportamento se il giudice dovesse decidere per la squalifica. Per ora non sono arrivate le scuse di rito, vedremo se basteranno solo quelle per "salvare" il campionissimo.