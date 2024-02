Cristiano Ronaldo squalificato e multato dopo il gestaccio in campo

La reazione ai cori pro Messi costa cara a Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese durante la sfida del suo Al Nassr contro l'Al-Shabab aveva infatti reagito con un gestaccio, prima la mano appoggiata all'orecchio e poi la stessa che aveva indicato il pube, rivolto verso i tifosi avversari che lo avevano "beccato" durante la gara intonando anche cori a favori dell'eterno rivale argentino.

Cristiano Ronaldo squalificato per un gestaccio

La Federazione calcio saudita aveva subito aperto un'inchiesta per il gesto, definito oltraggioso, e ha deciso di squalificare Cristiano Ronaldo per un gara costringendo il campione a pagare una multa di 2500 euro alla Federazione e 5000 alla squadra avversario. Una cifra non proprio da capogiro visto lo stipendio da oltre 100 milioni del portoghese.

Una doppia sanzione che non ha provocato le scuse dell'attaccante che in un comunicato emesso dalla sua società ha spiegato: "Ho sempre rispettato tutti i club contro cui gioco. La gioia dopo il gol esprime semplicemente la mia forza e la volontà di vincere, non è una cosa di cui vergognarsi. In Europa siamo abituati a cose di questo tipo".