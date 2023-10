CR7 resta il Paperone dello sport mondiale: nella stagione 2023/2024 guadagnerà 260 milioni di dollari

Il suo contratto faraonico firmato con il club saudita dell’Al-Nassr lo aveva già collocato al primo posto nella classifica dei “Paperoni” dello Sport stilata da Forbes, la scorsa primavera. Ma per Cristiano Ronaldo, la stagione 2023/2024 potrebbe essere davvero quella del “record di incassi”. In base ai calcoli fatti dalla rivista statunitense di economia, il fuoriclasse portoghese dovrebbe superare i 250 milioni di dollari, cifra che tiene conto del contratto per vestire la casacca della squadra di Riad, ma anche dei numerosi accordi di carattere commerciale e pubblicitario che incrementeranno ulteriormente il suo patrimonio.

Sono, d’altronde, i calciatori ad occupare stabilmente le prime posizioni di questa graduatoria. A seguire, alcune delle stelle Nba come LeBron James (appena giù dal podio con quasi 120 milioni stagionali), Stephen Curry e Kevin Durant (rispettivamente con 100.4 e 89.1), fuoriclasse del golf (sesta e settima piazza per Dustin Johnson e Phil Mickelson, poco oltre i 100, che hanno recentemente lasciato il Pga Tour per il Liv Golf, sostenuto dal Fondo per gli investimenti pubblici dell’Arabia Saudita) ed il pluridecorato campione del ring Saúl “Canelo” Álvarez – quinto con 110 milioni di dollari – che ha difeso a fine settembre con successo il titolo nel match che metteva in palio i titoli riunificati di “The Ring”, WBC, WBA, WBO ed IBF dei pesi supermedi.

Nella lista redatta da Forbes sui campioni più remunerati del panorama calcistico internazionale, CR7 è seguito da Lionel Messi, il cui guadagno di 135 milioni è ripartito più o meno in parti uguali sommando i 65 milioni garantiti dall’Inter Miami e quelli incassati al di fuori del rettangolo di gioco. L’ingaggio di Neymar (80 milioni investiti annualmente dall’Al-Hilal) ed i 32 milioni di proventi extra campo portano il fuoriclasse brasiliano sul gradino più basso del podio, da cui esce Kylian Mbappé del Paris Saint Germain per cui si prevede un guadagno nella stagione 2023/2024 pari a 110 milioni.

La “generosità” della Saudi League proietta in graduatoria anche due calciatori dell’Al-Ittihad come il Pallone d’oro Karim Benzema (106 milioni, quasi tutti da contratto) e “Momo” Salah (a quota 53 milioni di dollari), rispettivamente al quinto e settimo posto, mentre il compagno di squadra di Cristiano Ronaldo, Sadio Mané, supera di poco i 50 milioni attestandosi all’ottavo posto. Ci sono, però, anche altri club del vecchio continente rappresentati nella top ten: il Manchester City ha Erling Haaland sesto con 58 milioni di guadagni previsti e Kevin De Bruyne nono a 39, mentre il nuovo accordo con il Bayern Monaco sottoscritto da Harry Kane ha consentito al bomber della nazionale inglese di salire al decimo posto con 36 milioni, sorpassando Robert Lewandowski uscito dai primi dieci.