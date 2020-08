Juventus, Cristiano Ronaldo suona la carica: "Conquistiamo l'Italia, l'Europa e il mondo"

È un Cristiano Ronaldo carico come non mai quello che si sta preparando alla nuova stagione, la terza per il portoghese con la maglia della Juventus. L'attaccante, smaltita la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League per mano del Lione, ha affidato al proprio profilo Instagram un lungo messaggio di incoraggiamento all'intero staff bianconero: "Conquistiamo l'Italia, l'Europa e il mondo!", ha scritto CR7.

Cristiano Ronaldo: "Siamo tornati più forti che mai"

"Mentre mi sto preparando per la mia terza stagione da bianconero - ha scritto Ronaldo -, il mio spirito e la mia ambizione sono più alti che mai. Obiettivi. Vittorie. Impegno. Dedizione. Professionalità. Con tutte le mie forze e con il prezioso aiuto dei miei compagni e di tutto lo staff bianconero, lavoriamo ancora una volta per conquistare l'Italia, l'Europa e il Mondo! Superare record. Superando gli ostacoli. Vincere titoli e raggiungere obiettivi personali. Per fare di più e meglio ancora e ancora. Per arrivare più in alto e per avere successo in tutte le sfide che si presenteranno. Rendere ogni anno un'avventura migliore di quella precedente e vincere tutto per i nostri tifosi. Essere portatori di questa passione straordinaria e unica che è la Juventus e tenere fede alla sua storia, elevando il nostro nome, i nostri valori e i nostri standard il più in alto possibile. Siamo la Juventus! Siamo i campioni! Siamo tornati e più forti che mai! Contiamo su di te! Tutti insieme!".

Juventus, Pirlo per tornare grandi in Europa

Una stagione che, in casa Juventus, è iniziata con l'arrivo sulla panchina di Andrea Pirlo in sostituzione dell'esonerato Maurizio Sarri, al quale non è bastata la conquista dello scudetto per salvare il proprio posto. All'ex centrocampista, alla prima esperienza da allenatore, spetterà il compito di portare i bianconeri sul tetto non solo d'Italia, ma mondiale. La Vecchia Signora, a livello internazionale, sta infatti accusando troppi colpi a vuoto negli ultimi anni: una situazione mal digerita da dirigenza, tifoseria e dallo stesso CR7, da sempre abituato, nel corso della sua carriera, a conquistare un trofeo dietro l'altro.