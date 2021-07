Juventus, è il giorno di Cristiano Ronaldo. Ma il futuro del portoghese rimane un rebus

È il giorno di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, dopo le vacanze post-Europei, si è presentato nella mattinata odierna alla Continassa, sede del centro sportivo della Juventus, per sottoporsi alle visite mediche prima di aggregarsi ai compagni di squadra per la seduta di allenamento. L'attaccante, rientrato a Torino nel pomeriggio di domenica ed accolto dall'entusiasmo dei tifosi, ha tenuto anche un primo colloquio con il tecnico Massimiliano Allegri, tornato nuovamente alla guida dei bianconeri dopo la separazione del maggio 2019.

Cristiano Ronaldo, futuro ancora tutto da decifrare

Il futuro di CR7, malgrado le rassicurazioni arrivate in questi giorni da parte del club, non sarebbe però ancora così certo. La permanenza dell'ex Real Madrid alla Juventus sarebbe infatti legata al destino di Kylian Mbappé: se il francese dovesse lasciare il Psg, i parigini si getterebbero a capofitto su CR7, che, a quel punto, potrebbe anche decidere di lasciare i bianconeri per tentare una nuova avventura in Ligue 1. Uno scenario che non spaventerebbe troppo la Vecchia Signora, disposta a sacrificare il suo fuoriclasse pur di allegerire il monte ingaggi. Se Ronaldo dovesse invece proseguire la sua avventura in bianconero, il club sarebbe già pronto ad avviare le trattative per il rinnovo di contratto a cifre però ben inferiori ai 31 milioni di euro percepiti attualmente dal portoghese.