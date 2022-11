Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: l'annuncio ufficiale

Bomba dall'Inghilterra: Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United. Risoluzione consensuale del contratto, secondo quanto scritto dalla società inglese in un comunicato ufficiale. Un divorzio che, da qualche giorno, era nell'aria: le recenti parole rilasciate dal fuoriclasse portoghese, in cui aveva affermato di essersi sentito "tradito" dal club, non avevano lasciato indifferenti i Red Devils, i quali, da parte loro, avevano immediatamente annunciato provvedimenti.

Il comunicato

"Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United di comune accordo, con effetto immediato - si legge nella nota ufficiale del Manchester United -. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo in due periodi all'Old Trafford, segnando 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti al Manchester United rimangono concentrati sul continuare i progressi della squadra sotto Erik ten Hag e lavorare insieme per raggiungere il successo in campo".

Cristiano Ronaldo is to leave Manchester United by mutual agreement, with immediate effect.



The club thanks him for his immense contribution across two spells at Old Trafford.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 22, 2022

Le parole di Cristiano Ronaldo

"A seguito delle conversazioni con il Manchester United - ha dichiarato Cristiano Ronaldo secondo quanto riportato dal Manchester Evening News -, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro".

Il futuro

La seconda esperienza di CR7 allo United, quindi, si chiude nel peggior modo possibile. Ronaldo era tornato ai Red Devils, formazione nella quale si era imposto ai massimi livelli tra il 2003 ed il 2009, nell'estate 2021 dopo il divorzio dalla Juventus. Dopo una stagione, quella scorsa, in cui l'attaccante ha offerto un buon contributo realizzando 24 reti in 38 presenze, in questi mesi la situazione è rapidamente precipitata, con l'ex Real Madrid scarsamente impiegato dal tecnico Erik ten Hag. Da decifrare, ora, quale sarà il futuro di CR7, attualmente impegnato con la propria Nazionale ai Mondiali 2022. Su di lui potrebbero gettarsi Chelsea e Bayern Monaco, ma non è da escludere nanche un ritorno allo Sporting Lisbona, club nel quale il giocatore ha mosso i suoi primi passi, o un approdo negli Stati Uniti.