Cristiano Ronaldo via dal Manchester United? Ecco dove potrebbe andare secondo i bookmakers

È ancora in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse portoghese, nelle scorse settimane, avrebbe infatti manifestato il desiderio di lasciare il Manchester United per approdare in una squadra che, nel corso della prossima stagione, disputerà la Champions League. Già nelle prossime ore dovrebbe tenersi un delicato colloquio con il tecnico Erik Ten Hag, forse decisivo per il destino di CR7. L'allenatore dei Red Devils proverà a convincere l'attaccante a rimanere allo United, formazione nella quale ha fatto ritorno la scorsa estate dopo l'esperienza dal 2003 al 2009, ma Ronaldo, al contrario, potrebbe spingere per una rapida rottura.

Quale sarà la prossima squadra di Cristiano Ronaldo

La questione relativa alla permanenza dell'ex giocatore della Juventus al Manchester United è stata ovviamente presa in considerazione anche dalle agenzie di scommesse, come ad esempio Snai. I bookmakers, al momento, ritengono altamente probabile che Cristiano Ronaldo rimanga ai Red Devils: la sua permanenza alla corte di Ten Hag è infatti quotata da Snai a 1,40. In caso di addio, invece, le soluzioni più probabili sembrano al momento tre: Sporting Lisbona (6,50), club nel quale ha mossi i suoi primo passi, Bayern Monaco (7,50) e Chelsea (10).

Più difficile, invece, un ritorno al Real Madrid (20), così come una nuova avventura italiana: il passaggio al Napoli è quotato a 25, quello alla Roma e alla Juventus 33, al Milan addirittura 50. Praticamente impossibile un trasferimento all'Inter, con la quota che, in questo caso, schizza fino a 150. Tra le opzioni anche quelle di in approdo ad una squadra della Major League Soccer, possibilità quotata a 33.

Le quote Snai