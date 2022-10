Cristiano Ronaldo abbandona la panchina, arriva la punizione del Manchester United

La corda è sempre più testa tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United a poco più di un anno dal ritorno. Il portoghese aveva puntato forte sui Red Devils per dare ulteriore slancio alla sua carriera dopo l'avventura alla Juventus, ma non tutto è andato secondo i piani. L'anno scorso CR7 è stato titolare inamovibile ma la squadra non si è nemmeno qualificata per la Champions League e così in estate in molti hanno parlato di una separazione, in realtà mai arrivata.

Ten Hag punisce Cristiano Ronaldo

L'approdo di Ten Hag sulla panchina dello United ha reso la situazione ancora più difficile. Il tecnico olandese è partito malissimo ma ha trovato il modo per risollevare le sorti del club ora quinto a 19 punti e capace di battere ieri il Tottenham di Conte 2-0 e la rimonta è scattata quando è stato messo in discussione il ruolo di Cristiano Ronaldo.

La sfida di Old Trafford contro gli Spurs ha segnato l'ennesimo momento di frizione tra Cristiano Ronaldo e la squadra. L'attaccante infatti ha lasciato la panchina prima della fine del match senza autorizazione. Un gesto che non è piaciuto a Ten Hag che subito dopo la gara ha minimizzato dicendo che se ne sarebbe parlato oggi, ma poi ha punito severamente CR7. Il Manchester United infatti oggi ha rilasciato una nota in cui ha scritto che il giocatore non sarà convocato per il prossimo match. Una punizione severa perché la prossima gara sarà contro il Chelsea, una supersfida con la squadra che è sopra in classifica ai Red Devils con un solo punto.

Il match vale tantissmo quindi perché potrebbe riproiettare lo United in zona Champions League e Ten Hag se lo giocherà senza Cristiano Ronaldo ormai sempre più ai margini del progetto tecnico.