Real Madrid, Zidane: "Cristiano Ronaldo? Può darsi che torni"

Una tripletta per allontanare le critiche, ma che non può far dimenticare il flop in Champions League. Cristiano Ronaldo, nella gara di campionato contro il Cagliari, ha realizzato ben tre reti nel corso del primo tempo, rispondendo così a chi lo ritiene ormai giunto nella fase calante della sua carriera. Il rendimento tenuto dall'attaccante della Juventus in Serie A, dove ha già segnato fin qui 23 gol, non è però paragonabile a quello tenuto dal portoghese in Europa. Proprio CR7 è stato infatti il grande assente nel doppio confronto con il Porto, che ha sancito una precoce eliminazione dei bianconeri già agli ottavi di finale. Un flop che va a sommarsi a quello dei due anni precedenti, nei quali la Vecchia Signora, che aveva ingaggiato l'ex fuoriclasse del Real proprio per andare all'assalto della coppa dalle grandi orecchie, era stata fatta fuori prima dall'Ajax ai quarti e poi dal Lione agli ottavi.

Zidane: "Ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid? Può darsi..."

Cristiano Ronaldo non è stato quindi in grado di far compiere quel salto di qualità europeo alla Juventus, con il club bianconero che starebbe addirittura valutando una cessione del giocatore al termine della stagione. A rinforzare queste voci, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta, ci ha pensato l'allenatore del Real Madrid Zinedine Zidane, che non ha chiuso le porte ad un ritorno del portoghese ai madrileni: "Se tornerà CR7? Può darsi - ha dichiarato il tecnico -. Sappiamo che tipo di persona sia e sappiamo cosa ha fatto qui a Madrid. È straordinario, ho avuto la fortuna di poterlo allenare. Ora, però, è alla Juventus e dobbiamo rispettare i bianconeri".