Cristiano Ronaldo ancora sul trono del gol: 53 reti in dodici mesi tra club e nazionale

In una Saudi League divenuta “grandi firme”, al vertice resta sempre lui. Non sono nell’elenco dei top player assoluti ad aver ceduto per primo alle lusinghe dell’Arabia, ma anche nella classifica dei bomber del campionato, sebbene la concorrenza sia aumentata. Inscindibile il binomio tra gol e Cristiano Ronaldo, rimarcato nell’incontro di Santo Stefano che ha visto l’Al-Nassr calare il pokerissimo sul campo dell’Al-Ittihad di Karim Benzema, suo partner offensivo negli anni d’oro del Real Madrid, restato a secco: doppietta per CR7, con due trasformazioni dagli undici metri e la fascia di capitano al braccio, con il bottino stagionale che sale a quota 19 in diciassette uscite. Già meglio di quanto fatto l’anno passato, quando chiuse a 14 sigilli in sedici gare, fuori dal podio dei migliori realizzatori ma comunque il migliore per media gol a singola partita. E con alle porte la sfida al “King Abdullah” di Buraidah, contro l’Al Taawoun quarto in graduatoria, la stella portoghese potrebbe anche arrotondare il numero di marcature, nel match della vigilia di San Silvestro preludio alla sosta.

Non solo. Le due reti nell’incontro vinto 5-2 contro un Al-Ittihad sempre più in crisi, hanno posto Cristiano Ronaldo anche sul trono dei migliori marcatori dell’anno. Sono ben 53 i gol timbrati nelle varie competizioni, includendo anche la scorpacciata fatta con la casacca della nazionale portoghese nelle qualificazioni agli europei: 10 volte a bersaglio in sei incontri nel Gruppo J, concluso dai lusitani a punteggio pieno. Nella graduatoria dell’anno solare, CR7 è così finito davanti a Kylian Mbappé ed Harry Kane con 52 (i quali non potranno ritoccare il loro bottino essendo PSG e Bayern già fermi per la pausa invernale) ed a Erling Haalnd, che paga l’inattività delle ultime settimane scaturita da un leggero infortunio. Alla soglia dei 39 anni (li compirà a febbraio), Ronaldo continua così a stupire ed a segnare, tagliando per l’ottava volta in carriera il traguardo dei 50 sigilli in dodici mesi. E vista la sua incredibile longevità agonistica, non è da escludere anche l’assalto al muro dei 1000 gol nel calcio professionistico sommando tutti quelli realizzati nelle manifestazioni internazionali tra club e nazionale. Che al momento, hanno già sfondato quota 860.