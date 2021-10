Crotone, esonerato Modesto: panchina a Marino

E' stato l'unico finora a battere il Pisa, ma non è bastato per tenersi stretta la panchina del Crotone: Francesco Modesto ieri sera è stato esonerato dal club calabrese, preoccupato dalla china presa in questo avvio di stagione dalla squadra, terzultima con 7 punti in 10 giornate e lontana già dalla zona tranquilla della classifica. Fatale il ko casalingo contro il Benevento nel turno infrasettimanale.

La famiglia Vrenna ha affidato l'incarico di riportare gli Squali in una posizione di classifica più consona alla recente storia del club a Pasquale Marino. Il tecnico di Marsala ha firmato un contratto che lo legherà al club rossoblù fino al 30 giugno 2022. Marino, tecnico di grande esperienza con oltre 600 panchine tra i professionisti, in passato ha allenato – tra le altre – Catania, Udinese, Parma, Genoa, Pescara e, nelle ultime tre stagioni, Spezia, Empoli e Spal.

“Riteniamo mister Modesto un allenatore serio ed estremamente preparato, ma i risultati ci hanno imposto una riflessione necessaria a dare una svolta immediata alla stagione. Siamo profondamente convinti che Marino ci darà l’esperienza e le competenze per invertire immediatamente la rotta” è il commento del presidente Gianni Vrenna.

La presentazione ufficiale di Marino nella giornata odierna, il debutto lunedì alle 15 a Frosinone: sarà subito ex di turno.