Chi è Crysencio Summerville, rivelazione della serie B inglese finito nel mirino della Roma

La prima scelta per puntellare il reparto offensivo continua ad essere quel Matias Soulé al centro delle attenzioni della Roma, ma per il giovane talento argentino il tira e molla con la Juve prosegue senza soluzione di continuità. Fermo restando l’accordo di massima trovato con il giocatore, le parti sembrano essersi notevolmente avvicinate, sebbene la dirigenza bianconera non pare intenzionata a scendere sotto i 30 milioni di euro. Ma nell’ambiente giallorosso si guarda anche altrove: dopo i primi acquisti estivi (Buba Sangaré, Le Féé ed il secondo portiere Ryan, con l’elenco che potrebbe a breve allungarsi vista l’imminente ufficialità dell’ingaggio del laterale svedese Samuel Dahl), si punta a breve a rimpolpare il fronte d’attacco studiando possibili alternative in caso di fumata nera nella trattativa con la società piemontese.

L’ultimo nome salito alla ribalta è quello di Crysencio Summerville, esterno offensivo olandese del Leeds che in questa stagione si è rivelato uno dei migliori interpreti del ruolo nel campionato di Serie B inglese. Nato a Rotterdam 23 anni fa, Summerville ha concluso la stagione 2023/2024 con la maglia dei Peacocks con un bottino di 21 reti (19 delle quali nella “regular season” della Championship) e bel 10 assist. Un salto di qualità notevole se paragonato alle prestazioni offerte nell’annata precedente, condita da solo 5 gol ma a fronte di un impiego decisamente più limitato. Forte nell’uno contro uno, sgusciante e pericolosissimo per la sua capacità di accelerare, ha stupito anche per il fiuto del gol che lo ha portato ad essere il quarto miglior realizzatore della categoria, davanti anche a James Vardy del Leicester ed a Ché Adams del Southampton (titolare ad Euro 2024 con la Scozia).

Cresciuto nelle giovanili del Feyenoord, è sbarcato in Inghilterra nel 2020 quando è stato aggregato alla squadra giovanile del Leeds (che lo ha pagato poco più di un milione di euro) per poi progressivamente ritagliarsi spazio in prima squadra, collezionando anche costantemente presenze con le selezioni giovanili olandesi – dall’Under 16 all’Under 21 – con le quali ha complessivamente messo a segno 11 reti. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni di euro, con diversi club britannici che hanno puntato gli occhi su di lui – l’ultimo in ordine di tempo è il West Ham – ed il Leeds disposto a privarsene ma non a prezzo di saldo. Solo i prossimi giorni sapranno dire se Summerville potrà essere considerato un’alternativa a pedine di mercato magari più ambiziosi oppure un vero obiettivo sul quale puntare.