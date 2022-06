Cuadrado, dove giocherà in caso di addio alla Juventus

È in bilico il futuro di Juan Cuadrado alla Juventus. Il colombiano, il cui contratto si è rinnovato automaticamente per una stagione alla cifra di 5 milioni di euro netti, ha infatti rifiutato la richiesta del club bianconero di spalmare l'ingaggio su due stagioni. Una situazione che ha reso tesi i rapporti tra il giocatore e la società, tanto che Cuadrado, malgrado goda della stima dell'allenatore Massimiliano Allegri, potrebbe lasciare Torino già in estate.

Le squadre interessate a Cuadrado

In caso di addio alla Juventus, squadra nella quale l'esterno milita ininterrottamente dal 2015, con un totale di 267 presenze arricchite da 24 reti, sono due le ipotesi al momento maggiormente in auge per il futuro di Cuadrado: la prima porta all'Inter, che, nei giorni scorsi, ha perso Ivan Perisic, passato al Tottenham di Antonio Conte, con i nerazzurri quindi costretti a cercare un sostituto del croato sul mercato; la seconda, invece, conduce alla Roma di José Mourinho.

E proprio la destinazione giallorossa sembra quella più probabile se il colombiano dovesse salutare i bianconeri: il tecnico dei capitolini stima infatti profondamente l'ex calciatore della Fiorentina e sarebbe pronto a puntare con decisione su di lui in vista della prossima stagione. E Cuadrado, da parte sua, potrebbe essere tentato dal progetto romanista, all'interno del quale reciterebbe un ruolo da protagonista malgrado le 34 candeline spente lo scorso maggio.