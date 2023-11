Cukaricki-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Fiorentina chiamata a non sbagliare nel return match contro il Cukaricki. A due settimane dalla scorpacciata di reti del “Franchi” (vittoria tennistica per 6-0), i viola incrociano ancora la squadra serba ultima nella Pool F di Conference League, sempre sconfitta e con 11 reti subite. La squadra di Italiano cercherà in Europa di trovare sollievo dopo le ultime settimane negative in campionato: alle vittorie di inizio ottobre contro Cagliari e Napoli hanno fatto seguito i k.o. contro Empoli, Lazio e Juventus, maturati senza riuscire a segnare. Anche il Cukaricki non se la passa bene in patria: l’ultima vittoria risale a fine settembre (3-0 allo Spartak Subotica), poi sono arrivati due punti nei successivi quattro confronti e l’unica gioia costituita dalla vittoria ai rigori nel derby di Belgrado contro il Rad, valevole per il primo turno della coppa nazionale. L’occhio della Fiorentina andrà comunque anche alla sfida di Budapest tra il Ferencvaros ed il Genk, appaiate ai toscani a quota 5 nella graduatoria del girone.

Cukaricki-Fiorentina, le scelte di Matic

Padroni di casa privi di Subotic, squalificato dopo il rosso della gara di andata. Possibile pertanto la conferma della difesa a quattro con Vranjes ed uno tra Serafimovic e Kovacevic in mezzo e come esterni bassi Tosic a sinistra e Stevanovic a destra. In avanti nelle coppe è stato sempre Adetunji a guidare l’attacco, con Ivanovic e Nikcevic favoriti per completare il versante avanzato, con le alternative costituite da Cvektovic come centravanti e la coppia Adzic-Jankovic nel ruolo di esterni offensivi. A centrocampo non mancherà capitan Docic, affiancato da Kovac ed uno tra Stankovic e Sissoko o con Miladinovic schierato da titolare per conferire maggiore imprevedibilità tea le linee. Tra i pali, possibile spazio al portiere di coppa Belic, in luogo di Filipovic.

Cukaricki-Fiorentina, le scelte di Italiano

Il tecnico viola in conferenza stampa ha parlato di modifiche alla formazione votate a dare spazio a chi ha avuto minutaggio inferiore. Sarà Christensen a sistemarsi tra i pali, alle spalle di una difesa che prevederà Milenkovic e Ranieri in mezzo, capitan Biraghi a sinistra ed a destra Comuzzo che potrebbe concedere un turno di riposo a Parisi, visto che Kayode è in ripresa dall’infortunio alla caviglia e Pierozzi è tra i convocati ma non ancora al top della condizione, come del resto Mina per cui sarà previsto un ingresso a gara in corso. A centrocampo spazio a Maxime Lopez e Duncan, mentre come riferimento offensivo centrale Nzola rileverà l’infortunato Beltran. Sulla trequarti, si candidano Ikoné e Sottil (con Brekalo come alternativa) sugli esterni con uno tra Barak e Bonaventura al centro.

Cukaricki-Fiorentina, le probabili formazioni

Cukaricki (4-2-3-1): Belic, Tosic, Serafimovic, Vranjes, Stevanovic, Sissoko, Docic, Kovac, Ivanovic, Adetunji, Nikcevic. All. Matic

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Comuzzo, Ranieri, Milenkovic, Biraghi, Duncan, Maxime Lopez, Ikoné, Barak, Sottil, Nzola. All. Italiano

Cukaricki-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Cukaricki-Fiorentina, in programma giovedì 9 novembre al Gradski Stadion Dubo?ica di Leskovac a partire dalle 18.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Max (numero 205 del satellite) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.