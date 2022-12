Da Endrick a Cassano, gli Under 18 più costosi della storia del calcio

Settantadue milioni per un ragazzo di 16 anni che non arriverà in Spagna prima del luglio 2024. Il Real Madrid non ha badato a spese per l'acquisto di Endrick, giovanissimo brasiliano su cui le merengues hanno deciso di puntare decisamente forte. Il club madrileno ha acquistato quello che ad oggi è l'Under 18 più pagato di sempre nella storia del calcio.

Chi è Endrick, talento sedicenne acquistato dal Real Madrid

Endrick al Real Madrid, il colpo giovane più costoso di sempre

I blancos però non sono nuovi a questo tipo di movimenti sul mercato. Nella classifica dei giovanissimi calciatori più pagati di sempre infatti le prime tre posizioni sono occupate da tre brasiliani tutti fini a Madrid. Endrick, come abbiamo già scritto, Vinicius Jr nel 2019 e Rodrygo nel 2020, acquistati per 45 milioni di euro a testa da Perez. Due ragazzi che non hanno tradito le attese viste le tante vittorie madrilene degli ultimi anni.

Al quarto posto di questa speciale graduatoria c'è Silva che nel 2020 è passato dal Porto al Wolverhampton per 40 milioni. Nelle due posizioni successiva sale in cattedra il Manchester United con due colpi da 37 milioni, il terzino sinistro ora anche della Nazionale inglese, Shaw, e Wayne Rooney, arrivato dall'Everton nel 2004 e diventato bomber storico dei Red Devils. In settima piazza irrompe il Bayern Monaco con una acquisto che invece non ha funzionato, nel 2016 infatti per 35 milioni è stato acquistato Renato Sanchese dal Benfica, il centrocampista però per diventare grande ha dovuto aspettare la cessione in Francia.

In ottava posizione il primo italiano, Alessandro Bastoni pagato 31 milioni nel 2017 dall'Inter per strapparlo all'Atalanta. Più recente il nono colpo giovane più pagato di sempre: Camavinga al Real Madrid per 31 milioni nel 2021. Al decimo posto c'è Antonio Cassano che la Roma nel 2001 pagò 60 mililardi di lire, l'equivalente di circa 30 milioni di euro.