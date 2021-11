Barcellona, operazione amarcord: pronto il ritorno di Dani Alves

Non solo Xavi. Dopo che l'ex centrocampista è tornato a Barcellona nelle vesti di allenatore al posto dell'esonerato Koeman, un nuovo grande ritorno potrebbe animare in questi giorni l'ambiente blaugrana. Sembrerebbe infatti ormai imminente l'approdo in Catalogna di Dani Alves, al momento svincolato dopo aver risolto il contratto con il San Paoloo lo scorso 17 settembre. L'arrivo del terzino, che aveva lasciato il Barça nell'estate 2016 per approdare alla Juventus, club nel quale è rimasto soltanto una stagione prima di passare al Paris Saint-Germain, avrebbe infatti trovato il benestare di Xavi, convinto che il brasiliano possa fornire ancora un importante contributo, soprattutto in termini di esperienza e personalità, alla squadra, malgrado i suoi trentotto anni di età.

Barcellona, il ritorno di Dani Alves

Dani Alves, pur di tornare a vestire la maglia blaugrana, accetterà un ingaggio basso, imposto dai limiti del fair play finanziario. Ma la cifra, per il giocatore, ha un'importanza relativa, visto che l'obiettivo dell'ex Psg è tornare a giocare per conquistare un posto con la sua Nazionale ai Mondiali 2022, in programma il prossimo inverno in Qatar.

A Dani Alves, che con il Barcellona ha vinto sei scudetti, cinque supercoppe spagnole, cinque coppe di Spagna, tre Champions League, tre supercoppe europee e tre Coppe del mondo per club nel corso di otto stagioni dal 2008 al 2016, il compito di contribuire a risollevare le sorti dei catalani, sprofondati al nono posto in Liga con soltanto 17 punti raccolti in dodici gare, frutto di quattro vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte.