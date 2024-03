Condannato per stupro, Dani Alves paga un milione di euro ed esce dal carcere

Dani Alves può lasciare il carcere di Brians 2, a nord-ovest di Barcellona, dopo 14 mesi passati in cella. Il tribunale della città catalana ha infatti accolto il ricorso del legale dell'ex calciatore brasiliano, Ines Guardiola, che aveva presentato appello dopo la pena a quattro anni e mezzo inflitta al 40enne per violenza sessuale. Il rilascio, in attesa della sentenza definitiva, sarà possibile dietro cauzione da un milione di euro e, salvo imprevisti, dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì 21 marzo. L'ex calciatore di Juventus e Barcellona potrebbe così attendere la sentenza definitiva in libertà provvisoria.

Il 22 febbraio scorso il tribunale di Barcellona ha condannato l'atleta per lo stupro di una ragazza: i fatti, avvenuti nel bagno della discoteca Sutton della nota città catalana, risalgono al 30 dicembre del 2022. Il giudice ha accettato la richiesta della difesa di Alves, imponendo però alcune condizioni, oltre al pagamento della cauzione da un milione di euro: il ritiro dei suoi due passaporti (spagnolo e brasiliano), il divieto di entrare in contatto in qualsiasi modo con la vittima e l'obbligo di restare ad almeno un chilometro da lei, il divieto di lasciare la Spagna e l'obbligo di firma settimanale.

In Spagna il carcere preventivo può arrivare a un massimo di due anni. Alves è recluso dal gennaio del 2023 e la sentenza definitiva arriverà solo tra qualche mese: per questo il giudice ha ritenuto opportuno concedere la libertà provvisoria al brasiliano, a certe condizioni.

Pagherà Neymar?

Dani Alves dovrebbe dunque lasciare il carcere tra poche ore, solo dopo il pagamento della clausola. Cifra che, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo La Vanguardia, verrà fornita da Neymar, suo ex compagno al Barça, al Psg e in nazionale. Nel dettaglio, del versamento se ne dovrebbe occupare il padre dell'attaccante dell'Al Hilal. Alves si era già rivolto alla famiglia di Neymar per pagare i 150mila euro richiesti dal giudice istruttore come risarcimento per la vittima della violenza sessuale. Soldi serviti anche come attenuante per ridurre la pena a quattro anni e mezzo.