Dani Alves resterà in carcere fino al processo per violenza sessuale

Dani Alves resterà in carcere fino al processo.

Alves, 39 anni, è stato arrestato il mese scorso, e trasferito in carcere, senza cauzione, per una presunta violenza sessuale. Oggi un tribunale di Barcellona ha respinto il ricorso per la libertà su cauzione, a causa di un "alto rischio di fuga". La data del processo non è stata ancora fissata.

Secondo l'accusa, il brasiliano avrebbe aggredito una donna nel privé di una discoteca a Barcellona il 30 dicembre 2022. Lui nega ogni addebito: ha ammesso di aver avuto rapporti sessuali con la ragazza, sottolineando però che lei fosse consenziente, dettaglio non confermato dalla giovane.

La squadra messicana dei Pumas UNAM ha rescisso il suo contratto. Il laterale originario di Bahia ha giocato 408 volte per il Barcellona, ??vincendo la Liga sei volte e la Champions League ben tre volte. Ha anche fatto parte della nazionale brasiliana della Coppa del Mondo in Qatar l'anno scorso. Nel suo curriculum c'è anche una stagione in Italia con la maglia della Juventus. Uno dei più talentuosi calciatori visti in Europa negli ultimi 15 anni.

Ora rischia una condanna fino a 12 anni di carcere.