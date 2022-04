Calendario Serie A 2022-2023: le date

E’già tempo di pensare alla Serie A che verrà. La stagione in corso sta per volgere al termine con tanti verdetti ancora da definire, lo Scudetto tra Inter e Milan, i posti in Europa con Roma, Lazio, Fiorentina e Atalanta pronte alla bagarre e poi la salvezza con Venezia, Salernitana, Sampdoria, Genoa e Cagliari a giocarsi le proprie carte nelle ultime giornate. A maggio tutto sarà deciso, poi per i calciatori sarà il momento del meritato riposo, anche se sarà più breve del solito.

Serie A 2022-2023: tutte le date, si parte ad agosto

Fin da metà agosto infatti le squadre saranno chiamate in campo per iniziare una stagione che sarà rivoluzionata dal Mondiale invernale in Qatar. L’antipasto alla Serie A sarà la Supercoppa Italiana in programma al momento il 12 agosto, due giorni dopo il via al campionato, il 14, e altre tre giornate sotto il sole dell’ultimo mese estivo: la seconda il 21, la terza il 28 e la quarta mercoledì 31, primo turno infrasettimanale.

Dal 19 al 27 settembre è prevista la sosta per le Nazionali che sarà preceduta da altre tre giornate di Serie A il 4, l’11 e il 18 settembre. Ottobre sarà l’unico mese “normale” della prima parte di annata con cinque turni tutti nei weekend, mentre a novembre si accelererà di nuovo con partite il 6, il 9 e il 13.

Calendario Serie A 2022-2023: la lunga sosta per i Mondiali

Dal 14 i convocati per il Mondiale dovranno essere lasciati liberi di raggiungere i ritiri ei campionati saranno fermati fino al 18 dicembre, giorno della finale della competizione iridata. Il mese di stop cambierà il calendario della Serie A del 2023, a gennaio tutti in campo il 4, l’8, il 15 e il 22 quando si chiuderà il girone di andata. L’ultima pausa dell’anno è prevista dal 20 al 28 marzo, ancora per le Nazionali, mentre la stagione italiana si concluderà il 4 giugno con l’ultimo turno.