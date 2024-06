La nuova stagione del Pisa Sporting Club parte da Bormio

E’ iniziato il lungo conto alla rovescia che porterà all’inizio della Preseason 2024-25. Il Pisa Sporting Club raggiungerà Bormio, sede designata per la fase di preparazione precampionato, domenica 14 luglio e da quel momento inizierà gli allenamenti presso il Centro Sportivo 'US Bormiese' (via Manzoni 22, Bormio) che ospiterà anche i test match che saranno ufficializzati nei prossimi giorni...