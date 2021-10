Sampdoria, D'Aversa a rischio esonero: i possibili sostituti

Appena un punto nelle ultime quattro partite ed una situazione di classifica che si è fatta allarmante. È una Sampdoria in piena crisi quella di Roberto D'Aversa, con i blucerchiati superati per 3-1 dal Cagliari nella delicata sfida salvezza dell'Unipol Domus nell'ultima giornata di Serie A. Un ko che ha fatto sprofondare Quagliarella e compagni al terzultimo posto a fianco proprio dei sardi e dei cugini del Genoa, che hanno agguantato nel finale un prezioso 2-2 contro il Sassuolo. E adesso la panchina del tecnico inizia a traballare.

Sampdoria, D'Aversa in bilico: i possibili sostituti

D'Aversa, con molta probabilità, si giocherà la sua permanenza a Genova in occasione della partita interna contro lo Spezia, in programma venerdì 22 ottobre. In caso di nuovo passo falso la dirigenza doriana potrebbe infatti optare per un cambio in panchina, con diversi nomi già finiti nel mirino del club. Il più caldo, al momento, sarebbe quello di Giuseppe Iachini, reduce dall'avventura alla Fiorentina e con esperienze in passato, fra le altre, a Palermo, Udine, Sassuolo ed Empoli. Per l'ex tecnico viola si tratterebbe di un ritorno nella Genova blucerchiata, dove ha già allenato nella stagione 2011/2012 conquistando la promozione dalla B alla A.

Le alternative rispondono ai nomi di Eugenio Corini, lo scorso anno a Lecce in Serie B, e Rolando Maran, fermo dal 21 dicembre 2020 quando, dopo il ko sul campo del Benevento, è stato esonerato dal Genoa. Più defilata, invece, la pista che porta ad un ritorno di Marco Giampaolo, alla Sampdoria per tre stagioni dal 2016 al 2019.