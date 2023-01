Davide Ancelotti allenatore in Premier League? Il figlio di Carlo nella lista dell'Everton

Da un Ancelotti ad un altro, anche se con un po' di ritardo. C'è anche il figlio di Carlo, Davide, nella lista degli allenatori che l'Everton sta prendendo in considerazione come sostituto di Lampard, esonerato negli scorsi giorni e ritenuto responsabile della caduta fino all'ultimo posto in Premier League del club di Liverpool.

Davide Ancelotti corteggiato dall'Everton

L'idea Davide Ancelotti, secondo la Gazzetta dello Sport, sta prendendo corpo nella dirigenza dell'Everton che avrebbe di nuovo un italiano sulla propria panchina un anno e mezzo dopo l'addio di papà Carlo volato a Madrid dopo l'esperienza inglese per tornare a vincere tutto con i blancos. Ma perché la società inglese adesso avrebbe messo gli occhi sul figlio? La risposta è semplice: perché ormai da anni Davide segue il padre in panchina come collaboratore, così è successo a Napoli, a Madrid e anche a Liverpool, Evidentemente ha lasciato un ricordo tale a buon punto che qualcuno si è ricordato di lui come possibile nuovo allenatore.

Per Davide Ancelotti sarebbe la prima volta in panchina e non si troverebbe di fronte ad un'impresa di certo non facile, salvare questo Everton è una missione ai limiti dell'impossibiile. A pensarlo potrebbe essere anche Marcelo Bielsa che è il primo nome della lista, ma non sembra troppo convinto per un paio di motivi: il primo è la rosa non adatta al suo gioco, il secondo è l'ingresso a campionato in corso in una situazione così difficile e con poco tempo per risollversi.

Il terzo nome sula lista dei Toffees è quello di Dyche che ha 51 anni, ha quindi più esperienza di Davide Ancelotti, e in carriera in Premier League ha allenato Burnley e Watford. La corsa entra sempre più nel vivo, Davide Ancelotti potrebbe iniziare la sua carriera in solitaria dall'Everton e sfidare in campionato Conte e De Zerbi che in Premier sono sulle panchine di Tottenham e Brighton.