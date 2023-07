Milan, infortunio per Calabria: condizioni e tempi di recupero

Si è conclusa con una sconfitta ai calci di rigore l'amichevole che il Milan ha giocato negli Stati Uniti contro la Juventus. Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, con i rossoneri due volte in vantaggio con le reti di Thiaw e Giroud e due volte raggiunti da Danilo e l'autogol dello stesso Giroud, la formazione di Stefano Pioli si è dovuta arrendere dal dischetto, con l'errore decisivo commesso da Bartesaghi. Per il Diavolo, al di là del risultato, che in casi come questi lascia il tempo che trova, la notizia peggiore arriva però dall'infermeria: nel corso della sfida contro la Vecchia Signora si è infatti fermato Davide Calabria, costretto ad abbandonare il terreno di gioco al ventesimo del primo tempo.

Le condizioni

Il difensore, come confermato nel post partita da Pioli, ha accusato un affaticamento muscolare alla coscia destra. Un problema non particolarmente serio, che dovrà comunque essere rivalutato nei prossimi giorni. Il giocatore, quindi, sarà con ogni probabilità costretto ai box nel test contro il Barcellona, in programma mercoledì 2 agosto alle 5 italiane. Per il Milan si tratta del secondo infortunio muscolare in questo avvio di stagione dopo quello riportato dal brasiliano Junior Messias nel corso del match con il Real Madrid, terminato per i rossoneri con una sconfitta per 3-2.