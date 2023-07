Perché Frattesi ha scelto l'Inter

Ormai si attende soltanto l'annuncio ufficiale, ma Davide Frattesi, di fatto, può già considerarsi un nuovo giocatore dell'Inter. I nerazzurri, in queste ore, hanno infatti raggiunto l'accordo con il Sassuolo per prelevare il centrocampista con la formula del prestito con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro più il cartellino di Mulattieri, valutato 8 milioni. Un'imminente fumata bianca che mette la parola fine al tormentone di questa prima parte di mercato, con il giocatore, reduce da una stagione super con i neroverdi, che era stato accostato anche a Milan, Roma e Juventus. Decisiva, alla fine, è stata però la volontà dello stesso centrocampista, che ha fortemente voluto approdare alla corte di Simone Inzaghi.

I motivi del sì all'Inter

Frattesi, d'altra parte, lo aveva detto a chiare lettere: preferisce giocare in un centrocampo a tre, ruolo nel quale ritiene di poter dare di più. E proprio la linea mediana a tre è uno dei punti fermi dell'allenatore dell'Inter, il cui dogma, da sempre, è il 3-5-2. Un modulo, ed un sistema di gioco, che valorizza al meglio le mezzali, chiamate sì a dare protezione in fase di non possesso, ma anche libere di inserirsi ad accompagnare l'azione offensiva quando c'è da attaccare la porta avversaria. Un modo di interpretare le partite che si sposa alla perfezione con le caratteristiche di Frattesi, che nella passata stagione, non a caso, ha trovato per ben sette volte la via della rete.

Garanzie di questo tipo, al contrario, non potevano dargliele Milan e Roma. I rossoneri, sotto la guida di Stefano Pioli, hanno infatti nel 4-2-3-1 il loro impianto di base (ed anche i giocatori offensivi cercati in queste settimane sul mercato vanno in tale direzione), mentre la Roma di Mourinho si affida il più delle volte al 3-4-2-1. Qualche possibilità in più, da questo punto di vista, poteva forse averle dalla Juventus, con Allegri che si affida spesso al 3-5-2, stesso modulo dell'Inter. In casa bianconera, tuttavia, regna al momento incertezza ed anche il club, nei confronti di Frattesi, non è mai andato oltre un tenue sondaggio. E per Frattesi, di conseguenza, la prima scelta sono rimasti sempre i nerazzurri.