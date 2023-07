Quale sarà l'offerta del Milan per Davide Frattesi

Tutti pazzi per Davide Frattesi. L'ottimo rendimento tenuto nella passata stagione dal centrocampista del Sassuolo, autore di ben sette reti nell'ultimo campionato di serie A, ha fatto sì che su di lui si sia acceso l'interesse delle big italiane. Ad aver manifestato interesse, in queste settimane, sono state Inter, Juventus, Roma e Milan, con i rossoneri che, considerati anche i tentennamenti delle concorrenti nelle ultime ore (i nerazzurri, in particolare, potrebbero virare su Lazar Samardzic), sono pronti a sferrare l'attacco deciviso.

L'offerta

Il Milan, che ha appena ceduto Sandro Tonali al Newcastle per una cifra attorno ai 70 milioni di euro più bonus, è alla ricerca di rinforzi nella zona nevralgica del campo e quello di Frattesi sarebbe un profilo particolarmente gradito al tecnico Stefano Pioli. I rossoneri, per questo motivo, sono pronti a rompere gli indugi e già nelle prossime ore potrebbero far pervenire al Sassuolo la prima offerta ufficiale. Intenzione del Diavolo sarebbe quella di ridurre la parte cash dell'operazione inserendo nella trattativa i cartellini di Lorenzo Colombo e/o Daniel Maldini, reduci rispettivamente dalle esperienze in prestito con le maglie di Lecce e Spezia (cinque reti per il primo, due per il secondo). La cifra messa sul piatto non dovrebbe essere quindi superiore ai 25 milioni, per una valutazione complessiva attorno ai 35. Da capire, tuttavia, se questo possa bastare per soddisfare le richieste dei neroverdi, che valutano Frattesi circa 40 milioni.