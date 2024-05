L'allenatore dei miracoli (di cui non parla mai nessuno)

Davide Nicola (Foto @Lapresse)

Se fosse un brano musicale, sarebbe forse un mash up dell’energetica colonna sonora di Rocky. Eppure, il riassunto dell’ultimo lustro di incarico collimerebbe con un “Oops!...I did it again” di Britney Spears, in funzione del titolo. Perché sì, Davide Nicola lo ha fatto di nuovo. Entra in corsa, rattoppa le falle di una nave che sta imbarcando acqua ed è in balia delle onde della retrocessione e riesce, in alcuni casi prima della deadline presentata dall’ultima giornata, a condurre la nave al sicuro porto della salvezza. Hanno scomodato per lui diverse etichette, come “l’uomo della provvidenza” o “lo specialista in miracoli”, ma di soprannaturale nel suo operare non c’è nulla: lavoro duro, preparazione meticolosa delle partite con lo studio dell’avversario e delle statistiche, e forza di volontà con quel “sempre al massimo, mai mollare” pronunciato e divenuto un trademark registrato. Genoa, Torino, Salernitana ed ora Empoli: da nord a sud, nel suo “Pronto Intervento Salvezza” con il comune denominatore di una permanenza nella categoria raggiunta quattro volte volte su quattro.

In realtà, nel conto andrebbe inserito anche un quinto sigillo. Perché il primo capolavoro Nicola lo ha realizzato a Crotone nella stagione 2016/2017, dove gli viene conferito l’incarico di tecnico sin dalla prima giornata. Ma è nella seconda metà di stagione, in quella che si rivelerà la sua comfort zone, che i calabresi raddrizzano un torneo che li aveva visti ultimi al giro di boa con appena nove punti. Ne arriveranno venticinque da metà gennaio in avanti, venti dei quali negli ultimi due mesi durante i quali i rossoblù a San Siro battono l’Inter ed impongono il pari al Milan, e chiudono espugnando l’Olimpico col 3-1 alla Lazio. A salvezza raggiunta mantiene una promessa fatta durante il torneo: sale in sella alla bici e percorre dalla Calabria 1300 chilometri in nove giorni per arrivare alla sua residenza di Vigone, in provincia di Torino, toccando alcune delle città che lo hanno visto protagonista in campo ed in panchina come Bari, Pescara, Ancona Livorno, La Spezia, Genova e Torino. E’ la prima gemma, a cui ne seguiranno altre quattro.

Genoa 2019/2020

Arriva nella sponda rossoblù del capoluogo ligure subito dopo Natale, in sostituzione di Thiago Motta a sua volta subentrato ad Andreazzoli, con il “Grifone” malinconicamente in fondo alla graduatoria con 11 punti raggranellati in 17 incontri. Pronti-via e batte subito Sassuolo e Verona, con una doppia boccata d’ossigeno ed il traguardo salvezza ridotto a -1. Poi nella parte discendente del torneo 2019/2020 fa nuovamente 25 punti come accaduto nella sua esperienza crotonese, accumulati negli scontri diretti, e battendo sia il Milan che la Samp nel derby della Lanterna. La festa esplode all’ultima giornata con il 3-0 sul Verona, ed il Lecce sconfitto dal Parma che chiuderà terzultimo a quattro punti dai rossoblù.

Torino 2020/2021

Terminata l’avventura ligure, resta alla finestra ed il telefono squilla a gennaio del 2021: c’è un Torino in panne, terzultimo con 13 punti presi in 18 match, ed un Giampaolo da rilevare in panchina. Salito in sella il 19 gennaio, comincia con sette risultati utili consecutivi (i primi tre sono i pareggi in rimonta contro Benevento, Fiorentina ed Atalanta) e mantiene i granata in linea di galleggiamento. Il fieno messo in cascina resta sempre costante – 24 punti in 20 turni – e non manca nemmeno lo scalpo importante (successo all’Olimpico contro la Roma): taglia il traguardo della permanenza nella categoria con 90’ di anticipo grazie allo 0-0 nel recupero contro la Lazio, portando a +4 il vantaggio sul Benevento che scenderà in B.

Salernitana 2021/22

L’asticella si alza ancora nella sua avventura campana, in sostituzione di Colantuono. Il bottino dopo 23 gare è di appena 13 punti, le lunghezze di distanza dalla zona tranquillità addirittura otto, ma il “Dottor Salvezza” trova ancora una volta la cura. Corposa opera di restyling nella rosa durante la finestra invernale di mercato, quindi quattro vittorie – determinante l’uno-due con Sampdoria e Fiorentina – e sei pareggi in quindici partite per brindare ad una salvezza che poche solo qualche mese fa appariva come un miraggio. Il brindisi arriva nonostante il poker incassato ad Udine all’ultima tornata, visto che il Cagliari non va oltre lo 0-0 con il Venezia e gli isolani salutano così la Serie A.

Empoli 2023/2024

“Anno nuovo, vita nuova”, pensano dalle parti di Empoli con la squadra penultima ed un bottino di 13 punti. Il 15 gennaio Nicola approda sulla panchina dei toscani, scelta che ha effetti quasi taumaturgici: nove punti e nove reti segnate contro Monza, Salernitana e Sassuolo, sei risultati utili consecutivi (tra cui l’1-1 allo Stadium contro la Juventus) certificano l’inversione del trend. Il “protocollo Nicola” è sempre quello (a 90’ dalla fine ha già portato in dote 20 punti), ma non basta ancora, per tirarsi fuori dai guai: serve vincere a Roma e sperare in qualche buona notizia. La “combo” prende forma in pieno recupero, come nelle più classiche delle plot twist: l’Udinese espugna il campo del Frosinone che scivola terzultimo, perché al 93’ Niang all’Olimpico abbatte i giallorossi e decreta la permanenza dei toscani in A. La diapositiva della salvezza è nel post del tecnico sui social: due frasi, la prima “Te lo prometto” cancella da una riga, e sotto “Te lo dimostro”, evidenziata. Per la quarta volta verrebbe da aggiungere: lo specialista Davide Nicola non finisce mai di stupire.