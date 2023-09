Chi è Davy Klaassen, il nuovo centrocampista dell'Inter

Nuovo colpo di mercato dell'Inter. I nerazzurri, dopo aver definito nei giorni scorsi l'arrivo del difensore francese Benjamin Pavard, hanno chiuso per il centrocampista olandese Davy Klaassen, che giungerà a titolo gratuito dall'Ajax. I lancieri, considerato il contratto che sarebbe andato in scadenza il prossimo giugno ed il rispetto per la sua lunga carriera ad Amsterdam, hanno infatti svincolato il giocatore, pronto a legarsi al club di Steven Zhang per un anno più opzione sulla stagione successiva.

Il profilo

Klaassen, nato a Hilversum il 21 febbraio 1993, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del pallone con l'HVV de Zebra's e l'HSV Wasmeer, prima di approdare, nel 2014, nelle giovanili dell'Ajax. Il suo debutto in prima squadra è avvenuto il 22 novembre 2011 in occasione della partita di Champions League contro il Lione, terminata sul punteggio di 0-0. Klaassen è poi rimasto all'Ajax ininterrottamente fino al 2017, trovando una continuità di impiego sempre maggiore ed un ottimo feeling con il gol (spiccano, in particolare, le 20 reti complessive della stagione 2016/2017), prima di essere prelevato in prestito oneroso con riscatto fissato a 27 milioni di euro dall'Everton. In Premier League, tuttavia, il centrocampista ha collezionato soltanto sette presenze, venendo così ceduto nel luglio seguente al Werder Brema per 14 milioni. In Germania ha raccolto complessivamente 81 presenze realizzando 19 reti prima di tornare nell'ottobre 2020 all'Ajax per 11 milioni più bonus. Nell'ultima stagione, per lui, 46 presenze totali tra campionato e coppe e dieci gol (nel suo curriculum anche 41 presenze e 10 reti in Nazionale).

Dal punto di vista tecnico, Klaassen è un centrocampista moderno, capace di ricoprire tutti i ruoli della linea mediana. Nel corso della sua carriera ha giocato spesso da trequartista e da regista davanti alla difesa, ma può ricoprire anche il ruolo di mezzala. Per Simone Inzaghi, dunque, un vero e proprio jolly da poter impiegare a seconda delle diverse esigenze.