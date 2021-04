Inter-Cagliari: la rabbia dei tifosi per il down di DAZN

Rabbia tra gli utenti di DAZN per un problema tecnico che ha riguardato la trasmissione della partita della Serie A Inter Cagliari, disputata alle 12.30 di domenica 11 aprile. L'applicazione del servizio DAZN è andata in down scatenando subito i tifosi. "Sappiamo che alcune persone stanno riscontrando problemi nella visione della partita Inter-Cagliari da APP. Stiamo lavorando per risolverlo", ha scritto il canale Twitter della società, che ha vinto di recente la gara sui diritti tv della Serie A.

DAZN down durante Inter Cagliari: i tifosi protestano sui social

#Dazn, rapidamente, scala le tendenze di Twitter tra il malumore di tifosi e utenti che non possono fare a meno di pensare anche al prossimo anno considerando che Dazn, si è aggiudicata i diritti tv della Serie A per i prossimi 3 anni. "L'anno prossimo ci divertiremo a seguire le partite in radio...", scrive un tifoso; “E il bello che hanno acquisito pure i diritti per i prossimi 3 anni...” gli fa eco qualcun altro. “Tutto il team Dazn è al lavoro per risolvere il problema quanto prima” ha poi annunciato in un comunicato Dazn.

Perché #InterCagliari non è al momento visibile a causa di un disservizio della piattaforma streaming pic.twitter.com/CIxzHUh4rT — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) April 11, 2021