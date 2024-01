Dazn, arriva la modalità "free": quali partite saranno visibili gratis

A partire dai prossimi giorni, Dazn attiverà la modalità "free". Tale novità, introdotta dalla piattaforma streaming a livello mondiale, permetterà agli utenti di accedere ad alcuni contenuti senza dover sottoscrivere alcun abbonamento ed in modo completamente gratuito. Gli spettatori potranno assistere non solo a dei format originali Dazn, generalmente on demand, ma anche a partite di calcio in diretta con sfide de La Liga EA Sports, Liga Portugal Betcic ed Emirates FA Cup, oltre che ad eventi extra calcistici come la CEV Championship League di Volley maschile e femminile.

Dazn, le prime partite visibili gratis

La prima partita che sarà visibile in modo completamente gratuito su Dazn in Italia sarà Tottenham-Manchester City, match di FA Cup in programma venerdì 26 gennaio. Successivamente saranno trasmesse in modalità free match di Serie A eBay femminile, Riyadh Season Cup, Uefa Women's Champions League e Liga Portugal Betclic.

Questo l'elenco completo dei primi match trasmessi gratuitamente: