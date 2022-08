Calcio, accordo tra Sky e Tim: tutta la serie A anche su Sky

Manca soltanto la firma sull'accordo tra Dazn e Tim sulla Serie A di calcio. L'intesa raggiunta dalle due parti porterà una grande novità per gli appassionati del massimo campionato italiano che, oltre a Dazn e Timvision, potranno vedere le partite anche su altre piattaforme. Superando l'esclusiva che era stata pattuita prima della scorsa stagione, l'app di Dazn potrà essere fruita anche da altre piattaforme per lo streaming, diverse da quella della Tim.

Per suggellare l'intesa manca l'ultimo via libera del Cda Tim e l'accordo con Sky, con le firme che, secondo quanto riporta il Sole 24 Ore, potrebbero arrivare già nei prossimi giorni, in tempo quindi per l'inizio della prossima stagione, previsto per sabato 13 agosto. La grande novità, ovviamente in caso di fumata bianca, riguarda proprio l'approdo dell'app di Dazn sulla piattaforma Sky Q e tra i canali Sky, modifica che renderà possibile vedere tutte le partite del prossimo campionato di serie A con un unico decoder. Sempre secondo quanto riporta il Sole, l'accordo tra Tim e Dazn si tradurrà in uno sconto rispetto alla cifra (340 più altre fee per arrivare a 410 milioni l'anno) che, anche se non confermata, dovrebbe attestarsi intorno ai 100 milioni con la perdita dell'esclusiva.