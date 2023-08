De Ketelaere si avvicina all'Atalanta

L'operazione rilancio per De Ketelaere sta per partire. Il belga è molto vicino al trasferimento all'Atalanta che ha trovato l'accordo con i rossoneri sulla base di un prestito oneroso da 6 milioni di euro e diritto di riscatto a favore della Dea. Ora manca solo il sì del giocatore che sta tornando dagli USA con il gruppo milanista e dopo un incontro con i suoi procuratori deciderà se accettare o meno la destinazione, e la sensazione è che ci siano buone possibilità che l'affare vada in porto.

De Ketelaere all'Atalanta in ritardo di tre anni

Il matrimonio tra De Ketelaere e l'Atalanta è così pronto a consumarsi con i bergamaschi che hanno superato la concorrenza del PSV. L'abbraccio è vicino e arriva con tre anni di ritardo rispetto ai primi abboccamenti del 2020 quando il belga era già entrato nel mirino degli osservatori della Dea affascinati da questo giovanissimo trequartista, poi però non se ne fece nulla perché si scelse Miranchuk. Ora è tutto pronto e per il belga è l'occasione del riscatto dopo un anno fallimentare in cui non ha segnato nemmeno un gol e ha messo referto solo un assist nonostante la fiducia di Pioli e dell'ambiente. La rivoluzione rossonera però ha portato diverse soluzioni offensive e così De Ketelaere è diventato sacrificabile.

L'attacco della Dea mette nel motore tocchi di classe e giocate interessanti, starà al giocatore e a Gasperini trovare il modo per far rendere al meglio il belga. Il reparto offensivo dell'Atakanta sta continuando a cambiare pelle, dopo l'addio di Hojlund è arrivato El Bilal Touré e ora De Ketelaere, giovani e di talento, come piacciono a Gasperini, come piacciono all'Atalanta.