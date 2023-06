Milan, quale futuro per De Ketelaere?

Quello di Charles De Ketelaere sta diventando un vero e proprio caso. Sì, perché il trequartista del Milan, dopo aver ampiamente deluso le aspettative con la maglia rossonera, non ha brillato nemmeno agli Europei Under 21, terminati, per il suo Belgio, con una prematura eliminazione già nella fase a gironi. Un opaco rendimento che sta facendo meditare il Diavolo sulla bontà dell'investimento fatto un anno fa, quando furono messi sul piatto ben 35 milioni di euro per acquistarne il cartellino dal Bruges. De Ketelaere, di cui si parlava un gran bene, in Italia non è però mai riuscito a far intravedere le sue qualità, chiudendo l'annata senza neanche una rete all'attivo. Prove sempre grigie che hanno fatto sì che il tecnico Stefano Pioli, strada facendo, abbia deciso di puntare sempre meno su di lui. E che, adesso, aprono profondi punti interrogativi sul suo futuro.

Il futuro di De Ketelaere

Sì, perché se nelle scorse settimane, considerato anche l'investimento di neanche un anno fa, la conferma di De Ketelaere sembrava malgrado tutto scontata, adesso le cose potrebbero cambiare. La dirigenza, infatti, non è più così fermamente convinta di trattenere il giocatore, aprendo le porte ad una sua eventuale partenza. Da decidere, eventualmente, la formula. Al Milan ci sarebbe ancora qualcuno pronto a puntare su di lui per il futuro, prediligendo quindi la pista del prestito per poi ritrovarsi in casa (almeno questa è la speranza) un giocatore diverso, cresciuto in autostima e personalità. La preferenza, in quest'ottica, sarebbe per una destinazione italiana, così che De Ketelaere riesca ad adattarsi al nostro campionato.

D'altro canto c'è chi, al contrario, sarebbe disposto a cedere il belga a titolo definitivo, così da riprendere almeno in parte i 35 milioni investiti la scorsa estat. Una mossa che potrebbe tuttavia essere rischiosa, dato che De Ketelaere, che è appena un 2001, in passato ha fatto vedere di possedere numeri fuori dal comune. E basti ricordare, ad esempio, quanto accaduto recentemente con Sandro Tonali, che, dopo un anno di "apprendistato", ha spiccato il volo, prendendo il mano il centrocampo rossonero e venendo acquistato dal Newcastle per ben 80 milioni. Forse, per il Milan, una sorta di monito prima di sbarazzarsi definitivamente di De Ketelaere.