De Laurentiis indagato per falso in bilancio: c'entra l'acquisto di Osimhen

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è indagato con l'accusa di falso in bilancio. La procura di Roma ha messo gli occhi sull'acquisto di Victor Osimhen, fatto dalla società napoletana nell'estate del 2020. Il fascicolo è arrivato nella Capitale dalla procura di Napoli, che nel 2022 aveva effettuato perquisizioni nella sede del Napoli di Castel Volturno, a Roma e in Francia. Si tratta dunque di un atto dovuto.

Cosa c'entra Victor Osimhen: l'acquisto dal Lille per 71 mln di euro

Victor Osimhen è uno degli uomini simbolo dello Scudetto vinto dal Napoli nella stagione 2022/2023 ma è anche l'acquisto più costoso nella storia del club: 71 milioni di euro. Il presidente De Laurentiis era uno dei cinque indagati indicati in un decreto di perquisizione eseguito a giugno 2022 tra Roma e Castel Volturno, sedi sociali del Napoli: furono acquisiti documenti e materiale informatico tra cellulari e pc che sarebbero serviti a chiarire le circostante economiche del centravanti.

Dei 71 milioni versati dal Napoli, il club francese del Lille, proprietario del cartellino di Osimhen, ne aveva ricevuti 50 cash e il resto attraverso i cartellini del portiere greco Orestis Karnezis (ritiratosi l'anno scorso) e di tre calciatori del settore giovanile: Luigi Liguori, Claudio Manzi e Ciro Palmieri.

Per i pm Vincenzo Piscitelli e Francesco De Falco l'operazione sarebbe "in parte oggettivamente inesistente per l’importo di 21.250.000 euro", con "plusvalenze fittizie pari a complessivi euro 19.947.363". Tutto ciò avrebbe comportato un'evasione dall'Iva di 4,6 milioni di euro. Ma le indagini avrebbero appurato che l'operazione, dal punto di vista fiscale, ha comportato solo una modifica della perdita di esercizio che comunque sarebbe stato "in rosso", per cui era difficile configurare una chiara volontà di evadere tasse.

Ma oltre l'ipotesi di dichiarazione fraudolenta, ormai crollata, i pm di Napoli hanno inviato il fascicolo a Roma: l'iscrizione di De Laurentiis nel registro degli indagati è un atto dovuto e la giustizia sportiva ha già archiviato la questione legata alla plusvalenza di Osimhen.

