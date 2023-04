Tensioni con gli ultras, arriva la scorta per il presidente De Laurentiis

È stata disposta la scorta per il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. La misura è stata decisa dalla Prefettura di Napoli. Nell'ultimo periodo si sono infatti registrate forti tensioni tra la dirigenza del club azzurro e i gruppi ultras napoletani, che hanno contestato la severa applicazione del regolamento d'uso dello stadio Diego Armando Maradona, in particolare le norme sull'introduzione all'interno dell'impianto di striscioni, bandiere e altro materiale ritenuto necessario al sostegno della squadra azzurra.

Le tensioni sono sfociate in una contestazione avvenuta durante la partita di campionato Napoli-Milan disputata lo scorso 2 aprile, con cori ostili rivolti a De Laurentiis dai gruppi delle due curve. I tifosi sono poi stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l'applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare dentro lo stadio.

"Questi sono delinquenti, non tifosi"

"Quelli non sono veri tifosi, sono delinquenti ai quali si permette di andare allo stadio - aveva detto De Laurentiis commentando gli scontri nella curva azzurra al Maradona durante la gara di campionato contro il Milan -. Fin quando non si prende la legge della Thatcher e la si porta in Italia, avremo sempre questi problemi". Un gruppo di circa 700 ultras del Napoli durante la gara con i rossoneri non ha cantato, minacciando chi aveva provato a farlo, fino ad arrivare alla rissa in curva con le immagini che hanno fatto il giro del mondo.

Dal canto suo il presidente del Napoli, oggetto di insulti per tutti i novanta minuti, si è recato dal questore Alessandro Giuliani per chiedere i filmati delle telecamere interne allo stadio. Nessuna intenzione di modificare il regolamento d'uso dello stadio che agli ultras non va giù. La prossima partita di campionato il Napoli la giocherà e Spalletti ha detto che se i tifosi non sosterranno la squadra "andrà via".

