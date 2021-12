De Ligt-Barcellona, perché l'affare è possibile

Potrebbe essere lontano dalla Juventus il futuro di Matthijs de Ligt. Il difensore, arrivato a Torino nell'estate 2019, è infatti finito nel mirino del Barcellona, che nei giorni scorsi ha già prelevato Ferran Torres dal Manchester City per 55 milioni di euro più 10 di bonus. Gli spagnoli, al momento soltanto settimi in campionato e già fuori dalla Champions League, vogliono rinforzare in maniera decisa il proprio organico e quello dell'olandese è uno dei nomi finiti sul taccuino della dirigenza. Un affare non semplice, ma che, tuttavia, potrebbe essere meno complicato del previsto.

De Ligt, perché il trasferimento al Barcellona è possibile

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Spagna, nel contratto firmato da De Ligt con la Juventus Mino Raiola, procuratore del difensore, avrebbe fatto inserire una postilla ad hoc che ne ridurrebbe da 125 a 75 milioni di euro la clausola rescissoria in caso di interessamento del Barcellona. Dettaglio che rivelerebbe come nella testa dell'olandese vi fosse già da tempo l'idea di un'esperienza in blaugrana, che troverebbe conferma anche dalle recenti dichiarazioni del suo agente: "Matthijs è pronto per un nuovo passo", ha detto Raiola non molti giorni fa.

I catalani, tuttavia, devono risolvere la questione relativa ai parametri finanziari, che nella scorsa estate ha portato al clamoroso divorzio con Lionel Messi, passato al Paris Saint-Germain. Il club, sotto la gestione di Laporta, si starebbe già muovendo in tal senso, con Dembelé che, ad esempio, non dovrebbe rinnovare il proprio contratto lasciando la squadra a parametro zero al termine della stagione. Se il Barcellona dovesse trovare i fondi necessari, ecco che l'approdo di De Ligt in Spagna diverebbe da possibile a molto probabile.