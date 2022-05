Juventus, su De Ligt piomba il Chelsea: a rischio il rinnovo

Dopo Chiellini, che ha salutato i bianconeri in occasione dell'ultima gara di campionato contro la Lazio, la Juventus rischia di perdere un altro elemento della sua difesa. Matthijs de Ligt è infatti finito nel mirino del Chelsea, prossimo al passaggio di proprietà nelle mani del consorzio guidato da Todd Boehly. Il club londinese, che perderà a parametro zero Rudiger, destinato al Real Madrid, ha bisogno di un rinforzo nel reparto arretrato ed avrebbe messo nel mirino proprio l'olandese della Vecchia Signora.

De Ligt, l'offerta del Chelsea

De Ligt è legato alla Juventus da un contratto in scadenza nel 2024, con i bianconeri che hanno già aperto le trattative per un eventuale rinnovo con stipendio però più sostenibile, caratterizzato da una riduzione dei costi a obiettivo. Da parte dell'entourage del giocatore ci sarebbe stata un'apertura in questa direzione, chiedendo però allo stesso tempo una diminuzione della clausola rescissoria da 125 a 70 milioni di euro, proprio la cifra che il Chelsea sarebbe disposto a mettere sul piatto per aggiudicarsi le prestazioni dell'olandese.

La cessione di De Ligt permetterebbe alla Juventus di accumulare quel tesoretto da investire poi nelle operazioni Di Maria e Pogba, ma resterebbe poi da colmare il vuoto lasciato nel reparto difensivo, che a quel punto, in attesa di innesti, potrebbe contare solamente su Bonucci e Rugani.