Calciomercato, dove giocherà De Ligt nella prossima stagione

"De Ligt? È pronto per un nuovo passo, lo pensa anche lui". Queste le parole del procuratore del difensore della Juventus Mino Raiola, che ha aperto le porte ad un addio dell'olandese ai bianconeri al termine della stagione. Il giocatore, visti anche i deludenti risultati ottenuti dalla Vecchia Signora, attualmente fuori da quelle prime quattro posizioni in campionato che garantiscono la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, potrebbe infatti decidere di intraprendere una nuova avventura in estate. Il desiderio di De Ligt, approdato a Torino dall'Ajax nel 2019 per 75 milioni di euro, sarebbe quello di vestire la maglia di uno dei top team europei per cercare di conquistare la coppa dalle grandi orecchie.

Dove giocherà De Ligt: idee Barcellona, Psg e Real Madrid

Il difensore classe 1999 ha numerosi estimatori, a partire dal Barcellona, che già lo cercò prima che si accasasse alla Juventus. I blaugrana, tuttavia, sono al momento in una fase di transizione e De Ligt potrebbe quindi optare per altre soluzioni, come quella che porta al Paris Saint-Germain. I francesi potrebbero andare all'assalto del bianconero soprattutto in caso di addio di Sergio Ramos, che fin qui, nel corso di questa stagione, è rimasto praticamente sempre ai box a causa di alcuni problemi fisici.

Ad oggi, tuttavia, la destinazione maggiormente quotata in caso di addio alla Juventus è il Real Madrid: gli spagnoli, sotto la guida di Carlo Ancelotti, sono tornati ad essere protagonisti sia in patria che in Europa e, in vista della prossima stagione, vogliono aggiungere alla propria rosa ulteriori tasselli per diventare ancor più competitivi. Un progetto che potrebbe affascinare De Ligt, la cui ambizione è quella di diventare il leader difensivo di una delle formazioni più forti sul panorama mondiale.