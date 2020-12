Inter, Conte vuole De Paul: derby d'Italia sul mercato con la Juventus

Non solo Van de Beek. L'Inter, già eliminata dalle competizioni europee ma in piena corsa per lo scudetto, vuole rinforzare il proprio centrocampo durante la prossima sessione di mercato. Con l'addio praticamente certo di Christian Eriksen, i nerazzurri, oltre che sull'olandese del Manchester United, hanno concentrato le proprie attenzioni su Rodrigo De Paul dell'Udinese. L'argentino, in particolare, gode della stima del tecnico Antonio Conte, che lo ritiene l'elemento ideale per aumentare il tasso qualitativo della propria formazione.

Inter-Juventus, derby d'Italia per De Paul

Su De Paul, come riporta Sportmediaset, ha però messo gli occhi anche la Juventus. I bianconeri, complice una prima parte di stagione sottotono, con la vetta in campionato già distante dieci punti (ma con una partita in più da giocare), rinforzeranno la propria rosa a gennaio, andando a caccia di un paio di colpi. Se per l'attacco il nome caldo è quello del napoletano Arkadiusz Milik, per il centrocampo, oltre a quella di Mesut Ozil, è spuntata la candidatura proprio del giocatore friulano.