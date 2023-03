Perché De Zerbi può essere il nuovo allenatore dell'Inter

La stagione dell'Inter, almeno fino a questo momento, è stata caratterizzata da troppi alti e bassi. Se il cammino in Europa fa sorridere, con i nerazzurri capaci di staccare il pass per i quarti di finale di Champions League, altrettanto non può dirsi per quello in campionato, con Lautaro e compagni, mai realmente in grado di lottare per lo scudetto, che vedono in pericolo un piazzamento tra le prime quattro. Difficoltà che hanno posto sotto esame Simone Inzaghi, la cui permanenza a Milano nella prossima stagione, a questo punto, sembra tutt'altro che certa. Per salvare la propria panchina, il tecnico avrebbe infatti bisogno di un exploit in questo finale di stagione, andando alla conquista almeno di un trofeo. In quest'ottica la Coppa Italia pare l'obiettivo più alla portata, ma anche la conquista della coppa nazionale potrebbe non bastare per la riconferma.

Idea De Zerbi

L'Inter, in queste settimane, si è già messa alla ricerca di un eventuale sostituto di Simone Inzaghi. L'esonero dal Tottenham di Antonio Conte ha riaperto la pista che porta al condottiero dell'ultimo scudetto, ma sull'ex commissario tecnico della Nazionale c'è l'interesse anche di Juventus e Roma, pronte a bussare alla porta dell'allenatore pugliese in caso di separazione con Allegri e Mourinho. Ci sono poi anche le opzioni che portano a Diego Simeone, ormai prossimo a lasciare l'Atletico Madrid, e Thiago Motta, ma l'idea che stuzzica maggiormente la dirigenza nerazzurra è quella relativa a Roberto De Zerbi, oggi in Inghilterra alla guida del Brighton.

L'ex tecnico del Sassuolo, che nel corso della sua carriera ha allenato anche Darfo Boario, Foggia, Palermo, Benevento e Shaktar Donetsk, è ritenuto il profilo ideale per dar vita ad un nuovo progetto. Capace di dare alle sue squadre un gioco dinamico e moderno, De Zerbi, secondo l'Inter, è ormai pronto per fare il salto in una grande squadra. E a rendere possibile l'affare una clausola presente nel contratto dell'allenatore: quella per la quale De Zerbi può liberarsi per una cifra di circa 10 milioni di euro. Ed i nerazzurri ci starebbero facendo un pensierino.