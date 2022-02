De Zerbi e il suo staff stanno rientrando in Italia

"Siamo in viaggio in pullman verso Budapest", racconta a Today il preparatore atletico dello Shakhtar Marcattilii: lui, il tecnico e i loro colleghi attesi nella capitale ungherese da un volo per Bergamo. Poi finalmente potranno riabbracciare le loro famiglie lontano dalle bombe di Kiev