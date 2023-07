​Atalanta, De Ketelaere non fa per te

Un anno fa doveva essere il talento trascinatore del Milan, oggi è da classifica recome meteora rossonera a caccia di rilancio, quasi sicuramente lontano da Milan. E' Charles De Ketelaere, 22 anni trequartista belga pagato 35 milioni dai rossoneri e accostato nelle ultime ore all'Atalanta. La trattativa sarebbe complicata a livello economico con il club meneghino che non vorrebbe perdere completamente il giocatore, quindi l'ipotesi sarebbe quella di un prestito con diritto di riscatto che alla Dea non converrebbe più di tanto. Senza contare che nelle prossime settimane potrebbero inserirsi anche dei club esteri.

De Ketelaere all'Atalanta, perché è meglio di no

Giovane, talentuoso, alla ricerca di fiducia, a primo impatto De Ketelaere sembrerebbe perfetto per l'Atalanta, ma facendo un'analisi più profonda forse il binomio non sarebbe così speciale. L'Atalanta ha un sistema di gioco che prevede tanta corsa unita ad un certo furore agonistico, da parte di tutti, dal difensore centrale al centravanti. Corsa e aggressività però sono clamorosamente mancate nel primo anno milanista di De Ketelaere e questo sarebbe un grosso problema per Gasperini che dai suoi pretende moltissima abnegazione.

C'è poi la questione tecnica da affrontare, se è vero come è vero che nel 3-4-2-1 il belga potrebbe trovare facile collocazione tattica nel duetto alle spalle della punta, è altrettanto vero che proprio in quella zona di campo Gasperini cerca non solo qualità ma anche gol. Non è un caso che proprio i trequartisti sono stati coloro che hanno fornito più gol alla causa nella stagione appena conclusa, tredici quelli di Lookman e dieci quelli di Koopmmeiners, che è stato spostato più avanti rispetto ad un'iniziale posizione nel cuore del campo proprio per avere più impatto sotto porta. Le zero reti in 39 partite di De Keteleare al suo primo anno in Italia sono qualcosa in più di un mero campanello d'allarme in un'operazione che non sembra poter offrire molto benefici alla Dea.