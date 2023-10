L'Arabia Saudita continua a...fare spesa: ipotesi Del Piero come direttore sportivo nell'Al Nassr

Non solo giocatori ed allenatori finiscono nel mirino della Saudi League, che ha imperversato nel mercato estivo assicurandosi un corposo numero di campioni prelevati dai club continentali. A tenere banco nelle ultime ore c’è anche la notizia dell’accostamento di Alessandro Del Piero all’Al-Nassr, club balzato agli onori della cronaca per aver ingaggiato con un contratto faraonico Cristiano Ronaldo, e per aver successivamente irrobustito il suo organico con gli acquisti di Marcelo Brozovic e Sadio Mané. Per l’ex stella della Juventus, stando alle indiscrezioni circolate, sarebbe pronta la poltrona di direttore sportivo di una delle società più ambiziose dell’Arabia Saudita, che punta dichiaratamente alla doppietta Campionato-Champions League asiatica.

Del Piero, pluridecorato con la maglia bianconera (ha sfondato il tetto delle 700 presenze alla Juventus realizzando quasi 300 gol) e Campione del Mondo con l’Italia nel 2006 in Germania, ha anche militato per due stagioni nel Sydney FC (squadra appartenente alla massima serie australiana), prima di concludere la sua carriera agonistica nel Delhy Dynamos, formazione della Serie A indiana. E per “Alex” l’opportunità che si sarebbe materializzata costituirebbe un rientro in grande stile nel mondo del calcio internazionale, nel quale continua a gravitare ma solo in qualità di commentatore sportivo per Sky Sports e per l’emittente statunitense ESPN, nonché di titolare di una Juventus Academy a Los Angeles (città in cui attualmente vive) e co-proprietario di un club dilettantistico, il LA 10. Proprio la squadra californiana ha ottenuto un record degno di nota, avendo disputato la terza serie statunitense inserendo all’interno dell’organico due calciatrici, ovvero le ex juventine Lianne Sanderson ed Ashley Nick.

La ghiotta news non ha ancora trovato ancora conferme ufficiali, ma i rumors hanno scatenato i commenti di tantissimi utenti sui vari social. Soprattutto quelli dei tanti tifosi della “Vecchia Signora”, a cui il nome di Del Piero era stato accostato in tempi piuttosto recenti, con l’ipotesi di un ruolo dirigenziale nel nuovo asset societario. Di certo, la sua eventuale partenza con direzione di Riad sarebbe l’ennesima conferma di come l’Arabia Saudita voglia assumere un ruolo sempre più centrale nel panorama calcistico internazionale, elevando ora anche la qualità a livello dirigenziale dopo il costante innalzamento della competitività del suo torneo, sempre più farcito di stelle con stipendi da capogiro.