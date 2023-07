Dele Alli e la lotta contro i suoi demoni: tra molestie, droga e l'idea di un prematuro ritiro

Ha deciso di affidare le sue confessioni, la parte più intima e buia del suo passato a Gary Neville, icona del calcio britannico. Lo ha fatto nel programma “The Overlap”, condotto dall’ex bandiera del Manchester United. Il titolo “Now it’s time to talk”, ovvero “Ora è tempo di parlare” è specchio fedele di quanto emerge nelle parole di Dele Alli, considerato uno degli astri nascenti della Premier League ma progressivamente finito ai margini dei principali palcoscenici continentali. Viene così a galla un vissuto fatto di molestie, droga, insicurezze che hanno contrassegnato la prima parte della vita del bambino-adolescente Bamidele Jermaine (questo il nome completo del ventisettenne centrocampista nato 27 anni fa a Milton Keynes).

“A sei anni sono stato molestato – racconta Alli – a sette ho iniziato a fumare e poi a otto ho iniziato a spacciare droga. A 12 anni sono stato adottato, ma da allora è stato come se facessi parte di una famiglia fantastica”. Il racconto di Dele prosegue poi mettendo in risalto i momenti più duri affrontati nella sua carriera di calciatore, esploso all’eta di diciannove anni al Tottenham ed a stretto giro di posta entrato nel giro della nazionale inglese. “Un giorno mi sono svegliato, dovevo andare ad allenarmi: mi sono guardato allo specchio, fissandomi e chiedendomi se dovessi ritirarmi in quel momento. A 24 anni, facendo la cosa che ami...Fu straziante. Sono sempre stato io contro me stesso, in tutto. All'apparenza stavo vincendo la battaglia, sorridendo, mostrandomi felice. Ma dentro di me la battaglia la stavo perdendo. Un trauma è un trauma – prosegue il calciatore inglese – e il corpo reagisce allo stesso modo, non importa cosa sia. Se sai della mia vita, la puoi comprendere un po’ di più. Voglio aiutare le altre persone affinché sappiano che non sono sole, nelle sensazioni che provano, che chiedere aiuto non vuol dire essere deboli”.

Chi è Dele Alli

Nato a Milton Keynes l'11 aprile 1996, Dele Alli ha cominciato la sua scalata nel calcio professionistico con la squadra della sua città militante nella terza serie inglese. Attira l’attenzione dei principali club continentali appena diciassettenne, nella stagione 2013/2014: il Tottenham brucia la concorrenza e se lo assicura, lasciandolo per un altro campionato al Milton Keynes Dons nel corso della quale realizzerà sedici gol determinanti per la promozione in serie B dei biancorossi.

Esaltante, al suo arrivo a Londra, il primo quinquennio con la maglia degli “Spurs”: impiegato sia come centrocampista centrale che come trequartista – con libertà di svariare sul fronte offensivo – realizza oltre 60 reti (22 solo nella stagione 2016/2017). Poi, il lento declino: a gennaio del 2022 finisce all’Everton che lo schiererà appena una volta da titolare nelle ventuno convocazioni collezionate nella seconda parte di stagione. Poi, dodici mesi fa, il trasferimento nella Serie A turca al Besiktas, con cui accumula appena 870 minuti nel rettangolo di gioco. Nel suo curriculum figurano anche 37 presenze con la nazionale maggiore inglese, a partire dal 2015, l’ultima delle quali in occasione della finale per il terzo posto della Nations League 2019.