Chi è Denis Zakaria, l'ultimo colpo di mercato della Juventus

Dopo Dusan Vlahovic, prelevato dalla Fiorentina per una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro, la Juventus piazza anche il colpo Denis Zakaria. I bianconeri hanno infatti ormai chiuso per l'arrivo dal Borussia Monchengladbach del centrocampista svizzero, acquistato per 4,5 milioni di euro più bonus. Il giocatore, seguito nelle scorse settimane anche dalla Roma, firmerà in queste ore il contratto che lo legherà alla Vecchia Signora fino al 2026.

Un arrivo, quello di Zakaria, che va a colmare la partenza di Bentancur, ceduto al Tottenham per venti milioni di euro, e che porta fisicità e dinamicità al centrocampo della formazione di Massimiliano Allegri, bisognoso di nuova linfa dopo una prima parte di stagione in affanno.

Il profilo di Denis Zakaria

Nato a Ginevra il 20 novembre 1996 da padre congolose e madre sud sudanese, Zakaria è cresciuto nel settore giovanile del Servette, formazione con cui ha fatto il proprio esordio in prima squadra nella stagione 2014-2015, durante la quale ha collezionato complessivamente sei presenze realizzando due gol. Nell'estate del 2015 il centrocampista è poi passato allo Young Boys, club nel quale è rimasto per due anni per un totale di 67 presenze e due reti.

Nel giugno 2017 Zakaria si trasferisce in Germania al Borussia Monchengladbach, dove trova spazio fin da subito collezionando 146 presenze in quattro stagioni e mezzo. Per lui, con la maglia della formazione tedesca, anche undici reti totali in Bundesliga. Rendimento che gli hanno permesso di affermarsi nel frattempo come uno dei punti fermi della Nazionale svizzera, con la quale è sceso in campo già per ben quaranta volte segnando tre reti, la prima delle quali siglata nel 6-0 con cui gli elvetici hanno travolto l'Islanda nel match di Nations League dell'8 settembre 2018.

Denis Zakaria, le caratteristiche tecniche

Forte fisicamente e dalle notevoli doti atletiche, Zakaria è un mediano che può essere impiegato anche come regista capace di adattarsi sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre. Prezioso sia in fase di interdizione che in quella di costruzione, dispone di un'ottima intelligenza tattica che lo porta ad inserirsi con i tempi giusti nell'area di rigore avversaria. La sua duttilità e la sua fisicità hanno fatto sì che nel corso della sua carriera, quando le circostanze lo abbiano reso necessario, sia stato impiegato anche nel ruolo di difensore centrale.