Milan, suggestione Depay: l'olandese offerto dal Lione

È iniziata con il piede giusto la stagione del Milan. I rossoneri, superando per 2-0 gli irlandesi dello Shamrock Rovers grazie alle reti di di Ibrahimovic e Calhanoglu, si sono assicurati il passaggio al terzo turno preliminare di Europa League e si preparano adesso alla sfida con il Bologna di lunedì sera, valida per la prima giornata del campionato di Serie A. Il club, nel frattempo, sta continuando a lavorare sul mercato, alla ricerca di nuovi rinforzi da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Milan, pista Depay

Il Lione, proprio in queste ore, sta alzando il pressing per Lucas Paquetà. Per arrivare al brasiliano i francesi sarebbero pronti ad inserire nell'affare l'attaccante olandese Memphis Depay, che andrà in scadenza di contratto nel 2021. Una soluzione che potrebbe non dispiacere al Milan, che andrebbe così a potenziare il proprio reparto offensivo con un elemento di assoluto spessore. Da valutare, però, l'entità del conguaglio che i rossoneri dovrebbero girare al Lione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La dirigenza milanista starebbe inoltre valutando l'inserimento in rosa di un altro centrocampista. Il nome caldo è quello di Lucas Torreira, uruguaiano attualmente in forza all'Arsenal. Sull'ex giocatore di Pescara e Sampdoria c'è però l'interesse anche di Torino e Roma.